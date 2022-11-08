Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

В Орле задержали трех мужчин, буянивших в барах ночью. Хулиганов усмирили росгвардейцы.

На прошлых выходных по тревожному сигналу наряды вневедомственной охраны выезжали в заведения общепита Заводского, Советского и Железнодорожного районов областного центра. В ночное время подвыпившие посетители круглосуточного пивбара на Московском шоссе, развлекательного центра на Кромском шоссе и кафе на Ломоносова устроили дебош. Мужчины ругались с персоналом заведений, требовали бесплатного обслуживания и цеплялись к окружающим.

Прибывшие по адресам силовики задержали трех жителей Орла 25-ти, 40-ка и 46-ти лет. Всех отправили в отдел полиции для разбирательства.

- В период с 31 октября по 7 ноября на территории Орловской области сотрудники вневедомственной охраны более сотни раз выезжали по тревожным сигналам, задержали и доставили в органы внутренних дел 14 граждан по подозрению в совершении административных правонарушений, - сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.