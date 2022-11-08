Фото: пресс-служба администрации Орла

На Красном мосту в Орле начинают появляться тротуары. Идет подготовка к бетонированию монолитной стены и завершению демонтажа старой балки.

Строительные бригады ведут работы на Красном мосту круглосуточно. Так, со стороны Заводского района переправу расширили почти на два с половиной метра. Там начинают виднеться очертания новых тротуаров. Также на этом месте залили бетоном второй участок монолитной плиты. На это ушло 90 кубометров материала. Демонтаж второй старой балки на центральном металлическом пролете подходит к завершению.

По информации городской администрации, со стороны Железнодорожного района собраны подмостки и монтируется опалубка для консолей. Позже их зальют бетоном по аналогии с противоположным краем моста, чтобы приступить к расширению.

Помимо того, под самим мостом закончили укреплять центральную опору. До конца недели подрядчик собирается демонтировать шпунт Ларсена.