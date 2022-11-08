Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловской области состоялось заседание антитеррористической комиссии. На нем обсудили обеспечение безопасности в образовательных учреждениях.

Заседание прошло в Болховском районе. Его провел губернатор Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

– Мы регулярно выносим на рассмотрение областной антитеррористической комиссии этот вопрос, который является одним из ключевых, особенно в сегодняшней непростой обстановке. Защищенность объектов образования, как и других объектов социальной сферы – в числе основных приоритетов, - подчеркнул глава региона.

В Орловской области 745 образовательных организаций. Участники заседания обсудили вопросы защищенности и меры по обеспечению готовности персонала к преступлениям в форме вооруженного нападения, размещения взрывного устройства и захвата заложников.

Напомним, на Орловщине состоялись командно-штабные учения 1-2 ноября, а 7-8 ноября проходят плановые учения по территориальной обороне.