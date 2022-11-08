Фото: Нина СОКОЛОВА

Муниципалитеты Орловской области получили 11,7 миллиарда рублей за девять месяцев 2022 года. По сравнению с прошлым годом цифра возросла почти на треть.

Об этом рассказала руководитель областного департамента финансов Елена Сапожникова. За девять месяцев районам области направили 11 миллиардов 758 миллионов рублей. В 2021 году за девять месяцев муниципальные образования получили около 9 миллиардов без учета дотаций из федерального бюджета Орлу и муниципалитетам в размере миллиарда рублей.

Объем внебюджетных трансферов составил 926, 5 миллиона рублей. Размер субвенций по отношению к прошлому году увеличился на 852 миллиона к аналогичному периоду 2021 года. Они поступили в размере 5 миллиардов 711 миллионов рублей.

– Объем субсидий составил 3 миллиарда 51,1 миллиона рублей, с приростом на 1 млрд 634,5 миллиона рублей или в 1,85 раза к аналогичному периоду 2021 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона.