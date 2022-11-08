Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле для бойцов СВО собрали гуманитарный груз на ярмарках. Акция длилась два дня и в будущие выходные тоже продолжится.

На площади Комсомольской и улице Приборостроительной в областной столице состоялась акция по сбору помощи солдатам, участвующим в специальной военной операции. Она прошла 5 и 6 ноября, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Местные жители приносили продукты, одежду, деньги, письма с добрыми пожеланиями. К сбору необходимого подключились продавцы и покупатели. Пасечники передали мед, а фермеры – сало. За время акции собран почти грузовик товаров. Его отправят на передовую 10 ноября.

Пункт сбора гуманитарной помощи продолжит свою работу. Желающие помочь смогут прийти на ярмарку «Хлебосольный выходной» в следующую субботу, 12 ноября.