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Максим Петров покинул пост главы департамента промышленности Орловской области. Он возглавлял структуру с 2020 года.

Петров сам рассказал о своем увольнении: вчера был последний день его работы. Чиновник оставил прощальный пост в соцсетях.

- За прошедшие 2 года наша команда смогла гармонизировать законодательство региона, выиграть субсидию в 500 млн рублей для строительства индустриального парка МСП, - рассказал о своих достижениях на посту теперь уже экс-глава департамента промышленности и торговли.

А главным из них Максим Петров назвал "перезапуск областной системы среднего профессионального образования.