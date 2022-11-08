В Орле пешеходы попали под колеса грузовика и легковушки

Оба ДТП произошли в Заводском районе Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле за минувшие сутки, 7 ноября, двое пешеходов оказались под колесами. Грузовик сбил женщину, а под легковушку попал мужчина.

О происшествиях рассказали в Госавтоинспекции региона. Так, сорокалетний водитель на "ГАЗели" сдавал назад на улице Саханской, в районе дома №3. Он не заметил женщину, которая стояла неподалеку. Машина сбила ее. В итоге 45-летняя пешеход получила телесные повреждения, госпитализация ей не потребовалась.

Это было в полдень. А вечером, примерно в половине шестого, 58-летний мужчина на "Рено" сбил на Васильевской улице пешехода-нарушителя. Мужчина переходил дорогу в районе дома 165а, при этом он решил пересечь проезжую часть не по зебре. Так и оказался под колесами.

Женщину сбила "ГАЗель" Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, отпущен, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

А всего за прошлые сутки полицейские зафиксировали на дорогах региона 16 ДТП. В других авариях обошлось без пострадавших и жертв.