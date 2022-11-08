Прокуратура проверила состояние дороги Фото: Нина СОКОЛОВА

В Троснянском районе отремонтируют дорогу и мост после вмешательства прокуратуры. Их состояние не отвечает требованиям безопасности.

Дорожное покрытие и мостовое сооружение, находящиеся в деревне Новые Турьи Троснянского района, сильно износились и являются не безопасными для пешеходов и водителей. Эти объекты никто не торопился приводить в порядок. Дело сдвинулось с мертвой точки после проверки прокуратуры.

- В целях устранения нарушений прокурор района направил в суд иск об обязании администрации Троснянского района произвести ремонт дорожного покрытия и мостового сооружения в данном населенном пункте.Решением Кромского районного суда требования ведомства были удовлетворены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Пока еще решение райсуда в законную силу не вступило.