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НовостиОбщество8 ноября 2022 6:27

В Троснянском районе отремонтируют дорогу и мост после вмешательства прокуратуры

Их состояние не отвечает требованиям безопасности
Нина СОКОЛОВА
Прокуратура проверила состояние дороги

Прокуратура проверила состояние дороги

Фото: Нина СОКОЛОВА

В Троснянском районе отремонтируют дорогу и мост после вмешательства прокуратуры. Их состояние не отвечает требованиям безопасности.

Дорожное покрытие и мостовое сооружение, находящиеся в деревне Новые Турьи Троснянского района, сильно износились и являются не безопасными для пешеходов и водителей. Эти объекты никто не торопился приводить в порядок. Дело сдвинулось с мертвой точки после проверки прокуратуры.

- В целях устранения нарушений прокурор района направил в суд иск об обязании администрации Троснянского района произвести ремонт дорожного покрытия и мостового сооружения в данном населенном пункте.Решением Кромского районного суда требования ведомства были удовлетворены, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Пока еще решение райсуда в законную силу не вступило.