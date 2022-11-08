В Орле началось голосование за локацию для строительства нового здания поликлиники

Проект будущего здания поликлиники в Орле

В Орле сегодня, 8 ноября, началось голосование за локацию, на которой появится новое здание поликлиники №1. Горожанам на выбор предлагают три территории: в районе Детской поликлиники №3 и Герценского моста, в переулке Артельном в районе дома №18, а также на пересечении Московского и Старо-Московского шоссе, улицы Паровозной.

О старте голосование в соцсетях сообщил мэр Юрий Парахин. Отдать свой голос орловцы могут онлайн на портале Госуслуг, продлится голосование 10 дней.

- У каждой площадки свои нюансы, которые мы подробно обсуждали с коллегами из Правительства и с проектировщиками. Однако это не обстоятельства непреодолимой силы – проект возможно реализовать на любом из перечисленных участков.Впереди 10 дней обсуждений и выбора. Уверен, решение будет наиболее правильным, - написал Парахин.

Как ранее писала "КП", строительство нового здания поликлиники наделало шума. Горожанам не понравилось, что его собираются возвести в Артельном переулке. Люди забросали жалобами чиновников, обратились в прокуратуру. В итоге власти решили, что нужно прислушаться к мнению орловцев и выбрать территорию для стройки, которая устроит всех.