Жители Орловской области заплатят 350 тысяч штрафа за незаконный оборот оружия

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Орловцы выплатят более 350 тысяч рублей штрафа за нарушения в сфере оборота оружия. Халатно отнеслись к законодательству, на чем были пойманы, три сотни жителей региона.

Проверкой владельцев оружия занимались сотрудники Росгвардии. Так выяснилось, что более 300 орловцев нарушают правила оборота оружия. Недобросовестные владельцы получили административку и теперь будут выплачивать штраф. С начала этого года сумма штрафов превысила 350 тысяч рублей. В основном, жители региона не переоформляют вовремя лицензию на оружие или же нарушают установленные правил хранения и транспортировки.

- За уклонение от выплаты штрафа по истечении 70 суток с момента вынесения постановления должнику грозит арест до 15 суток, либо административный штраф в двухкратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов, - уточнили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Те, кто привлекается к административной ответственности повторно в течение года, и вовсе лишаются лицензии на оружие.