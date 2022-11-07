За получение взяток при ремонте дворов в Орле будут судить чиновников УКС

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В Орле суд рассмотрит коррупционное дело двоих сотрудников Управления капитального строительства городской администрации. По версии следствия, чиновники незаконно обогатились на ремонте дворов.

За время следствия - уголовным делом занимался следком - удалось установить, что сотрудники УКС взяли 650 тысяч с представителя подрядной фирмы за подписание липовых актов приемки дворов. Речь идет о дворовых территориях в Железнодорожном и Северном районе. Их привели в порядок, но совсем не так, как того требовал изначальный проект: работа не была выполнена до конца. Однако предприниматель и чиновники сговорились на том, что акты приемки можно подписать за деньги. Однако мимо правоохранительных органов ситуация не прошла.

- Следствием выполнен необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на детальное установление всех обстоятельств совершенного преступления. Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.