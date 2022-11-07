Уполномоченный по правам ребенка и прокурор Орловской области проведут личный прием. Юным жителям региона окажут правовую помощь.

В преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям прокурор Орловской области и Уполномоченный по правам ребенка в регионе вместе проведут личный прием. Пройдет он 18 ноября в 10.00 в областной прокуратуре.

По вопросам защиты прав несовершеннолетних туда могут обратиться родители, законные представители или юные орловцы в возрасте от 14 лет.

В прокуратуре Орловской области уточнили, что предварительно можно записаться на прием по телефонам старших помощников прокурора: 40-56-49 или 40-56-48, а также к дежурному – 89036371495.