Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам Фото: Нина СОКОЛОВА

Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам. Звонившие аферисты говорили, что их близкие стали виновниками серьезных ДТП.

Телефонные мошенники не дремлют и по-прежнему выманивают у доверчивых орловцев крупные суммы денег. Действуют они по накатанной схеме. Аферисты звонят своим жертвам и сообщают о серьезных авариях с пострадавшими, в которых якобы виноваты их родственники. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов или же посредником, они предлагают замять ситуацию за деньги. Конечно же, сердобольные люди соглашаются на их условия. В основном их жертвами становятся пенсионеры.

Так, за неделю от рук мошенников пострадали четыре пожилых жителя региона. 84-летний житель Северного района отдал им около ста тысяч рублей, а 88-летняя пенсионерка из Железнодорожного района лишилась 230 тысяч рублей. Еще они выманили более 350 тысяч рублей у 78-летней женщины и 84-летнего мужчины, проживающих в Заводском районе областного центра.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествий и разыскивают злоумышленников, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.