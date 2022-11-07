Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 16:15

Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам

Звонившие аферисты говорили, что их близкие стали виновниками серьезных ДТП
Нина СОКОЛОВА
Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам

Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам

Фото: Нина СОКОЛОВА

Четверо пенсионеров из Орла лишились почти 700 тысяч, пытаясь помочь родственникам. Звонившие аферисты говорили, что их близкие стали виновниками серьезных ДТП.

Телефонные мошенники не дремлют и по-прежнему выманивают у доверчивых орловцев крупные суммы денег. Действуют они по накатанной схеме. Аферисты звонят своим жертвам и сообщают о серьезных авариях с пострадавшими, в которых якобы виноваты их родственники. Представляясь сотрудниками правоохранительных органов или же посредником, они предлагают замять ситуацию за деньги. Конечно же, сердобольные люди соглашаются на их условия. В основном их жертвами становятся пенсионеры.

Так, за неделю от рук мошенников пострадали четыре пожилых жителя региона. 84-летний житель Северного района отдал им около ста тысяч рублей, а 88-летняя пенсионерка из Железнодорожного района лишилась 230 тысяч рублей. Еще они выманили более 350 тысяч рублей у 78-летней женщины и 84-летнего мужчины, проживающих в Заводском районе областного центра.

- По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествий и разыскивают злоумышленников, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД.