Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области за три года закупили 34 пожарные машины. На оборудование и автомобили потратили 77 миллионов рублей.

Об этом рассказал начальник управления лесами Орловской области Александр Насонов на заседании регионального правительства. За три последних года на оборудование и лесопожарную технику потратили около 77 миллионов рублей. Это повысило качество противопожарных работ.

В 2022 году патрулирование леса осуществляли 129 человек, создано более 2 700 километров минерализованных полос, отремонтировано 33 километра дорог противопожарного назначения.

Напомним, с 6 и для по 22 сентября на территории всей Орловщины дейстовал особый противопожарный режим. В лесах пожароопасный период в лесах завершился 2 ноября. Александр Насонов подчеркнул, что работа с населением и противопожарное обустройство лесов не позволило допустить лесных пожаров в текущем году.