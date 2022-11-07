Фото: пресс-служба администрации города Орла

45 орловцев научились оказывать первую медицинскую помощь. Самому младшему студенту 14 лет.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Акция прошла на площадке Северного района Орла. До прибытия врачей важно поддерживать стабильное состояние пострадавшего, остановить кровь или не дать потерять ему сознание. Этому и обучал орловцев руководитель Орловского городского отделения Российского Красного Креста Валерий Барковский.

– Нет неподходящего возраста для этих курсов. Наш юный участник теперь знает, как правильно наложить кровоостанавливающую повязку, сделать массаж сердца, помочь при обмороке. Он любого взрослого научит, как надо и не надо делать. Это важный аспект – в ходе занятия многие удивлялись и поражались тому, что прежде неправильно оказывали элементарную первую помощь, - рассказал начальник управления по безопасности администрации Орла Игорь Тарасов.