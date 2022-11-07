Орловские ушуисты привезли 18 медалей со Всероссийских соревнований

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Орловские ушуисты завоевали 18 медалей на Всероссийских соревнованиях. Состязания прошли в столице России.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В спортивном зале собрались 450 спортсменов из 31 региона страны. Участие принимали люди разного возраста – от девяти до 70 лет.

Сборную Орловской области представили 24 человека. По итогам выступлений они привезли 18 медалей: семь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых.

Напомним, недавно кубок губернатора Орловской области по футболу завоевала команда Орловского района. Борьбу за трофей вели девять команд. В финале коллектив вырвал победу в дополнительное время со счетом 3:2.