На дороге Орел-Тамбов ввели ограничение скорости 50 км/ч

Ведется фото и видео фиксация Фото: Ольга СУПОНЕВА

На участке дороги Орел - Ливны - Елец- Липецк– Тамбов ввели ограничение скорости 50 км/ч. Водителям придется сбавить газ, проезжая с нулевого по шестой километр: идут дорожные работы.

Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что на указанном отрезке дороги сейчас идет ремонт, поэтому ограничение скоростного режима - мера вынужденная. Нарушителей будут подлавливать камеры фото и видеофиксации.

- Сотрудники ГИБДД также обращают внимание на возможные затруднения в движении транспорта, рекомендуют быть предельно внимательными при приближении к участкам ремонта, заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков и разметки, в случае необходимости заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда, - обратились к орловским автолюбителям в УГИБДД УМВД России по Орловской области.