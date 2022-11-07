Команда Орловского района по футболу завоевала кубок губернатора

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Футбольная команда Орловского муниципального округа победила в соревнованиях по футболу на кубок губернатора. Матчи проходили на искусственном поле. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В финале на стадионе имени Ленина встретились команды из Мценского и Орловского районов.

– При счете 2:1 в пользу отрадинцев команда Орловского округа сравняла счет и перевела встречу в дополнительное время, где вырвала победу 3:2, став обладателем Кубка губернатора, - сообщили в пресс-службе.

Недавно орловские ушуисты завоевали 18 медалей на Всероссийских соревнованиях «Связь поколений-2022». В них участвовали около 450 спортсменов из 31 региона страны от девяти до 70 лет.