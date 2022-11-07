Фото: Ольга Супонева/Архив "Кп"

Двое жителей Орла отправятся в колонию за избиение незнакомца. Инцидент произошел на веранде пивного бара.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области. Приговор вынес Северный районный суд города Орла. Двоих местных жителей признали виновными в умышленном причинении вреда здоровью.

Прокуратура установила, что в июне 2021 года мужчины находились на веранде пивного бара "Море пива". В состоянии алкогольного опьянения они избили руками и ногами незнакомого человека. В результате он получил травмы, угрожавшие его жизни. Его госпитализировали в больницу.

– Суд согласился с позицией государственного обвинения о виновности мужчин и назначил им наказание в виде лишения свободы на 5 и 7 лет лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.