В Орловской области начались учения по территориальной обороне

Фото: со страницы в соцсетях Владимира Ивановского

В Орловской области 7 ноября стартовали учения по территориальной обороне. Они продлятся два дня.

В ходе учений отработают вопросы реагирования на потенциальные угрозы. Цель учений – организация усиления охраны инфраструктурных объектов. Об этом сообщает телеграм-канал "Телеграммы из Орла".

Объектом учений 7 ноября стала Орловская теплоэлектростанция. Специалисты отработали действия на случай разрушений на энергосетях и хлебозаводе. По задумке, электричество отключилось, без света осталось больше 70 тысяч жителей, затем начался пожар на одной из подстанции "Орелэнерго".

Напомним, в начале ноября в Орле отработали действия на случай разрушений на энергосетях и хлебозаводе. По задумке, электричество отключилось, без света осталось больше 70 тысяч жителей, затем начался пожар на одной из подстанций "Орелэнерго".

В здание хлебозавода по замыслу попал снаряд, в зоне поражения оказались жилые дома. Согласно сценарию, были жертвы и раненые люди, а дома остались без света, воды, газа и тепла. Тогда условные ЧС ликвидировали, а также отработали алгоритмы взаимодействия ведомств.