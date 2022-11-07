В Орловской области семь районов завершили освоение средств по нацпроектам. На прошлой неделе добавился Дмитровский район.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В лидерах находятся также Краснозоренский, Корсаковский, Троснянский, Сосковский, Шаблыкинский и Знаменский районы.

Высокие показатели – свыше 90% демонстрируют Кромской, Залегощенский, Покровский и Новодеревенский. Положительную динамику показали на прошлой неделе Орел и Ливны, Хотынецкий, Урицкий, Залегощенский и Малоархангельский районы.

На данный момент на проекты в регионе потратили 5,7 миллиарда рублей или 64% от запланированной суммы. В прошлом году к началу ноября освоили около 4 миллиардов рублей.

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