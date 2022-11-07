Газовое и дизельное топливо подорожали в Орловской области

Орелстат рассказал о средних ценах на моторное топливо Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области выросли цены на бензин и дизельное топливо. О динамике рассказал Орелстат.

Статисты представили данные мониторинга за сентябрь месяц. И газ, и дизель подорожали менее чем на один рубль. Так, газовое топливо выросло в цене с 22,07 в августе до 22,97 в сентябре месяце, а на дизтопливо ценник повысился с 51,55 до 51,80.

Что касается бензина, то им заправиться водители могут по прежней цене. Данные статистики говорят, что АИ-92 стоит в среднем 46,96 рубля за литр с мая месяца, АИ-95 также с мая продается по 50,90, а бензин АИ-98 и выше в среднем стоит 59,47 рубля с февраля 2022 года.

- В сентября 2022 года потребительские цены на моторное топливо выросли на 0,03% по сравнению с предыдущим месяцем, а по сравнению с сентябрем 2021 на 2,2%, - отмечает Орелстат.