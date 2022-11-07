Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 ноября 2022 7:02

В алко-маркете на генерала Родина в Орле произошла поножовщина

Задержан орловец, изрезавший 17-летнего юношу и его 22-летнего товарища
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Орла задержан за поножовщину в алко-маркете. ЧП случилось на улице генерала Родина: мужчина ранил 17-летнего юношу и его 22-летнего друга.

Подробнее о произошедшем рассказали в региональном следкоме. Кровавое действие развернулось в ночное время. 34-летний орловец, будучи изрядно подшофе, пришел в магазин, чтобы купить спиртное. Перед входом находилась компания молодых людей, с которой у него произошла ссора. Не долго думая, мужчина схватился за нож.

- В настоящее время подозреваемый задержан следователем, в ходе допроса он сознался в содеянном и показал на месте механизм совершенного им преступления. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Безработный орловец в преступлении сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".