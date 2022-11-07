В алко-маркете на генерала Родина в Орле произошла поножовщина

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Житель Орла задержан за поножовщину в алко-маркете. ЧП случилось на улице генерала Родина: мужчина ранил 17-летнего юношу и его 22-летнего друга.

Подробнее о произошедшем рассказали в региональном следкоме. Кровавое действие развернулось в ночное время. 34-летний орловец, будучи изрядно подшофе, пришел в магазин, чтобы купить спиртное. Перед входом находилась компания молодых людей, с которой у него произошла ссора. Не долго думая, мужчина схватился за нож.

- В настоящее время подозреваемый задержан следователем, в ходе допроса он сознался в содеянном и показал на месте механизм совершенного им преступления. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Безработный орловец в преступлении сознался. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью".