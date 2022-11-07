Фото районной газеты «Звезда»

В Малоархангельске отремонтировали дворы и скверы по нацпроекту. В порядок привели два десятка дворовых территорий и три общественных.

Деньги на ремонт в одном из райцентров Орловщины выделялись по национальному проекту "Жилье и городская среда". С момента его старта, с 2018 года, рабочие благоустроили 20 дворов: тут появился свежий асфальт, новые фонари, скамейки и урны. В том числе в 2022 году завершились работы на территориях по Советской и Карла Либкнехта.

Что касается общественных пространств, то какие именно облагородить - решали жители. В итоге обновление прошло в сквере Ленина, на роднике "Трубочка" (первый этап), а также на детской площадке по улице Калинина, сообщает пресс-служба регионального правительства.

По нацпроекту в регионе ремонтируют территории дворов и парков и в других населенных пунктах.