Пасмурной и дождливой будет рабочая неделя 7-11 ноября в Орле

Всю неделю в Орле будет пасмурно Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле новая рабочая неделя выдастся пасмурной и дождливой. Публикуем подробный прогноз погоды на 7-11 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 7 ноября ожидается температура воздуха от 0 до +4 градусов. Небо затянуто облаками, небольшой дождь. Ветер южный 4 м/с, давление 751 мм рт.ст.

Во вторник 8 ноября от +1 до +5 градусов. Пасмурно, в ночные часы небольшой дождь со снегом, днем временами дождь. Ветер сохранит направление и скорость, давление 748 мм рт.ст.

В среду 9 ноября потеплее: +3..+9 градусов. Все также облачно, временами небольшой дождь. Ветер сменит направление на юго-западное, скорость 5 м/c. Давление на уровне 750 мм рт.ст.

В четверг 10 ноября ожидается от +5 до +8 градусов. Пасмурно, без осадков. Ветер юго-западный 3 м/c, давление 751 мм рт.ст.

В пятницу 11 ноября столбики термометров ночью покажут +5, днем до +8 градусов. Небо затянуто тучами, в светлое время суток ожидается дождь. Ветер юго-восточного направления, 2 м/с. Давление на уровне 751 мм рт.ст.