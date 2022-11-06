Фото: Ольга Супонева

В Орле поймали серийного дачного вора. Он взламывал окна и крал электроинструменты с проводами.

О серии преступлений сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. В полицию обратились четыре человека, в собственности у которых находится четыре дачных домика в Заводском районе. Во всех случаях неизвестный проникал через окно в жилище и забирал бытовую технику, металлические изделия и провода.

Полицейские возбудили уголовное дело и нашли воришку. Им оказался 47-летний мужчина из Болховского района. Он снимал другой дачный дом неподалеку от мест преступления. Часть похищенного имущества у него изъяли. Его заключили под стражу.