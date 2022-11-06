Фото: "Уездной город Ливны"

Юные художники из Орловской области заняли второе место на Всероссийском конкурсе. В нем участвовали ребята более чем из 60 регионов страны.

Воспитанники детской художественной школы Дмитрий Ромашко и Святослав Скуридин представили работы в номинации «Керамика традиционная». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В конкурсе «Традиции и современность» соревновались ребята от 10 до 18 лет по следующим номинациям: батик, вышивка и кружевоплетение, керамика авторская традиционная, ковроткачество, текстильная кукла и костюмы, резьба по дереву, роспись по дереву, фелтинг, художественная обработка бересты, резьба по кости и камню.