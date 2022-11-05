Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Детский сад на Ливенской в Орле прошел государственную регистрацию. Новое дошкольное учреждение поставили на кадастровый учет за один день.

Недавно все строительные работы в яслях на Ливенской в областном центре завершились. Теперь там возвышается двухэтажное здание с подземным этажом площадью почти четыре тысячи квадратных метров. Проект детского сада, рассчитанного на 105 мест для малышей, был разработан с учетом современных норм строительства социальных объектов. На территории яслей расположены игровые площадки, качели, песочницы и беседки.

- Кадастровый учет и государственная регистрация в отношении дошкольного учреждения проведены в течение одного дня. Такие социально значимые объекты, как школы и детские сады, находятся на особом контроле и все необходимые учетно-регистрационные действия проводятся в максимально короткие сроки, - отметили в орловском Росреестре.

В общей сложности на территории областного центра зарегистрировали три детских дошкольных учреждения, которые ввели в эксплуатацию в этом году.