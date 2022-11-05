Новые льготы для участников СВО рассмотрят депутаты на ближайшей сессии облсовета Фото: Ольга СУПОНЕВА

Участников СВО из Орловской области освободят от транспортного налога. Также предусмотрены льготы при оплате коммуналки.

О мерах поддержки военнослужащих рассказал губернатор Андрей Клычков. Так, законопроект об отмене транспортного налога для бойцов рассмотрят уже на ближайшей сессии облсовета. С инициативой вышел глава региона, окончательное решение придется принять депутатам заксобрания.

Помимо этого, планируется освободить орловцев-участников спецоперации от части платы за коммунальные услуги. Речь, правда, идет о тех военнослужащих, которые живут в частных домах.

Как ранее уже сообщала "Комсомолка", семьям мобилизованных дополнительно выделят по 50 тысяч рублей. Средства частично выделены из расходов на премии чиновников.