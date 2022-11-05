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НовостиОбщество5 ноября 2022 9:14

Участников СВО из Орловской области освободят от транспортного налога

Также предусмотрены льготы при оплате коммуналки
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Новые льготы для участников СВО рассмотрят депутаты на ближайшей сессии облсовета

Новые льготы для участников СВО рассмотрят депутаты на ближайшей сессии облсовета

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Участников СВО из Орловской области освободят от транспортного налога. Также предусмотрены льготы при оплате коммуналки.

О мерах поддержки военнослужащих рассказал губернатор Андрей Клычков. Так, законопроект об отмене транспортного налога для бойцов рассмотрят уже на ближайшей сессии облсовета. С инициативой вышел глава региона, окончательное решение придется принять депутатам заксобрания.

Помимо этого, планируется освободить орловцев-участников спецоперации от части платы за коммунальные услуги. Речь, правда, идет о тех военнослужащих, которые живут в частных домах.

Как ранее уже сообщала "Комсомолка", семьям мобилизованных дополнительно выделят по 50 тысяч рублей. Средства частично выделены из расходов на премии чиновников.