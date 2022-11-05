В Орле на ярмарках собирают гуманитарную помощь для бойцов СВО

Фото: vk.com/oreladm

В Орле на ярмарках выходного дня идет сбор гуманитарной помощи бойцам СВО. Каждый желающий может оказать посильную помощь военнослужащим.

Палатки, где собирают посылки для солдат, узнать несложно, здесь растянут баннер «Посылка на передовую». Орловцы приносят продукты, которые потом отправятся к бойцам. Это тушенка, сгущенка, овощи, сало, мед. Передают и предметы первой необходимости вроде салфеток, носков, белья. Сбор помощи идет на Приборостроительной улице и Комсомольской площади. Сегодня, 5 ноября, пункт сбора помощи работает до 15.00. Можно будет принести передачу и завтра.

- Завтра также до 15:00 можно сделать свой вклад в большой гуманитарный груз на «Хлебосольном выходном» на улице Приборостроительной (палатка находится ближе к магазину «Орел»), - отметили в администрации Орла.

Подробнее о том, как помочь российским военнослужащим, читайте здесь.