В Орловской области школьники заготовили корм для птиц и зверей на зиму

Школьники-лесники подготовились подкармливать птиц и зверей зимой Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области школьники затовили корм для птиц и зверей на зиму. Дети собрали больше центнера подкормки, которой смогут подкрепиться пернатые и пушистые в холодную пору.

Подготовились к холодному сезону ребята из школьных лесничеств. Таких на территории нашей области четыре: в Хотынецком, Шаблыкинском, Залегощенском районах и в Орле. Силами 1288 юных лесников удалось смастерить и развестить больше 800 кормушек и гнездовий, запасти 145 килограммов кормов. Помимо этого дети наводили чистоту в лесных массивах и высаживали деревья.

- Школьные лесничества являются одной из эффективных форм подготовки подрастающего поколения к труду, воспитания бережного отношения к природе, формирования у учащихся навыков правильного природопользования, а также получения подрастающим поколением профессиональных знаний, опыта в области лесоводческой деятельности, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.