Фото: Евгений Мартынов

В День народного единства в Орле прошел крестный ход. Полторы тысячи православных верующих прошествовали по городу с молитвой.

Фото: Евгений Мартынов

Крестный ход посвятили празднику Казанской иконы Божьей Матери: с такой несколько веков назад шло народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского. Крестный ход возглавили митрополит Орловский и Болховский Тихон и архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава. Верующие прошествовали по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Участники крестного хода помолились о мире, защитниках России и нашей стране, сообщает Орловская епархия.

Фото: Евгений Мартынов

Завершился крестный ход у поклонного креста в урочище Царев Брод. Здесь митрополит Тихон вознес молитву о Святой Руси, а после поздравил православных христиан с праздником Казанской иконы Божией Матери и Днем народного единства.