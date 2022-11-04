Под Орлом женщина на "Форде" улетела в кювет, пострадали четверо

Фото: Алексей БУЛАТОВ Фото: Архив "КП"

Четыре человека пострадали в ДТП на дороге в Орловской области. Вылетела в кювет и врезалась в дерево легковая иномарка "Форд".

Авария произошла на дороге Калуга-Перемышль-Белев-Орел вечером 3 ноября, примерно в половине девятого. За рулем легковушки "Форд Мондео" была 34-летняя женщина. В какой-то момент она не совладала с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части в кювет и затормозил о дерево.

Травмы разной степени тяжести получили несколько человек. Пострадала сама водитель и трое пассажиров: девушка 19 лет, ее госпитализировали, парень 20 лет, а также 14-летний подросток.

- На месте работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.