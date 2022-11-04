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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 10:14

В Орле госпитализирован подросток, столкнувшийся на мотоцикле с внедорожником

ДТП случилось в Южном переулке
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель питбайка

В ДТП пострадал несовершеннолетний водитель питбайка

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 16-летний водитель мотоцикла очутился на больничной койке после ДТП. Его питбайк столкнулся с внедорожником.

ДТП случилось накануне днем, 3 ноября, в Южном переулке. Предварительные подробности озвучили в пресс-службе регионального УМВД. Авария случилась в районе дома 2а.

- Произошло столкновение транспортных средств - автомобиля «Фольксваген Тигуан» под управлением женщины-водителя и мотоцикла под управлением подростка, - рассказали в ведомстве.

Юношу пришлось положить в больницу с травмами. Подробную картину произошедшего предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.