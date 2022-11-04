Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 ноября 2022 10:03

В Орле у маленькой воспитанницы модельного агентства палец застрял в кольце

Снимать украшение с опухшей руки ребенка пришлось спасателям
Нина СОКОЛОВА
Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца девочки

Спасатели сняли кольцо с опухшего пальца девочки

Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле спасатели сняли застрявшее кольцо с пальца ребенка. Опухший палец освободили с помощью слесарного инструмента.

Юная орловчанка надела металлическое кольцо перед съемками в модельном агентстве. Но снять его самостоятельно уже не смогла. Девочке попыталась помощь мама, используя подручные средства: нитку, подсолнечное масло и воду. Украшение никак не снималось, а палец начал опухать.

Семья обратилась за помощью к спасателям. Аккуратно профессионалы разрезали кольцо слесарным инструментом и освободили палец ребенка.

- На «телефон доверия» от мамы девочки поступило обращение со словами искренней благодарности в адрес сотрудников областной поисково-спасательной службы. В обращении женщина поблагодарила и отметила слаженную и профессиональную работу спасателей, которая позволила помочь ее дочери в кратчайшие сроки, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.