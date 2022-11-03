Сезон опасности пожаров в лесах Орловской области закончился

Пожароопасный период завершен Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области завершился период пожароопасности в лесах. Противопожарные мероприятия,запланированные на этот год, окончены.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области. Распоряжение о завершении пожароопасного периода 2 ноября подписал губернатор.

- Автономные учреждения области, подведомственные Управлению лесами, завершили проведение всего комплекса противопожарных мероприятий, запланированных на этот год, - пояснили в облправительств.

Как проходил пожароопасный период и с камими результатами завершился, 7 ноября расскажет начальник Управления лесами Александр Насонов.