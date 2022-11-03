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НовостиОбщество3 ноября 2022 18:26

Жители Орловской области избавляются от незаконного оружия

Силовикам орловцы сдали около 40 "стволов"
Нина СОКОЛОВА
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области избавляются от незаконного оружия. Силовикам орловцы сдали около 40 "стволов".

В нашей области действует специальная программа по передаче неучтенного оружия в правоохранительные органы. Орловцы, добровольно сдавшие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, не попадут под уголовную ответственность. Кроме того, они получат денежное вознаграждение.

Так, за этот год жители области сдали 37 единиц оружия, за которое им выплатили более 300 тысяч рублей.

- В пределах Орла было зафиксировано 12 обращений, остальные 25 заявлений приняты от жителей разных населенных пунктов региона. В основном физические лица сдают гладкоствольные одноствольные ружья, а также газовое и нарезное оружие, - уточнил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области Виктор Ермаков.