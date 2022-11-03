В Орле ожидается легкий мороз на выходных, возможен снег Фото: Ольга СУПОНЕВА

На длинных ноябрьских выходных в Орле ожидается мороз и небольшой снег. Публикуем подробный прогноз погоды на 4-6 ноября.

Как сообщает Росгидрометцентр, в ночь на 4 ноября термометры покажут до -1 градуса. Днем ожидается до +3. Облачность переменная, без осадков. Ветер северный 2-3 м/с, атмосферное давление на уровне 745 мм рт.ст.

В субботу 5 ноября температура воздуха в ночное время -2 градуса днем до +3. Ночью ожидается кратковременный снег, в светлое время суток без осадков. Ветер северо-восточный 2 м/с, давление 751 мм рт.ст. Пасмурно.

В воскресенье 6 ноября ожидается температура от -2 до +4 градусов. Облачность переменная, осадков не предвидится. Ветер сменит направление на южное, скорость 3 м/с. Давление на уровне 755 мм рт.ст.