Долг пришлось возвращать Фото: Нина СОКОЛОВА

Больница в Орловской области задолжала за газ более 270 тысяч рублей. Долг выплатили только после вмешательства прокуратуры.

Проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства по оплате топливно-энергетических ресурсов для нужд бюджетных учреждений провела прокуратура Свердловского района.

Так, было установлено, что требования действующего законодательства нарушаются районным медучреждением. Больница вовремя не оплатила поставляемый природный газ. Задолженность превысила 270 тысяч рублей.

- В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой района главному врачу учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого задолженность за поставку природного газа перед ресурсоснабжающей организацией погашена в полном объеме, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.