Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле детям-сиротам вручили ключи от новых квартир. 13 молодых орловцев получили жилье в деревне Образцово.

Ключи от квартир орловцам, оставшимся без попечения родителей, вручили 31 октября глава региона Андрей Клычков и председатель облсовета Леонид Музалевский. Новым жильем обеспечили 13 молодых жителей региона.

Благоустроенные однушки площадью 36 квадратных метров дети-сироты получили в новостройке в деревне Образцово. Квартиры соответствуют всем требованиям для комфортного проживания.

По информации пресс-службы облсовета, жилье для детей-сирот было приобретено за счёт средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области». В 2023 году на приобретение квартир планируют направить более 500 миллионов рублей.