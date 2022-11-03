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НовостиПолитика3 ноября 2022 12:26

В Мценском районе чиновники не отчитались о доходах

К дисциплинарной ответственности привлекли 25 должностных лиц из администрации районного центра
Нина СОКОЛОВА
25 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности

25 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области муниципальные служащие не отчитались о доходах. К дисциплинарной ответственности привлекли 25 должностных лиц из администрации Мценска.

Проверкой соблюдения требований в сфере противодействии коррупции занималась межрайонная прокуратура. Так, в администрации Мценска всплыли нарушения.

По информации прокуратуры Орловской области, было установлено, что в справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за прошлый год, некоторый должностные лица указали неполные сведения. В полном объеме в справках не были отражены доходы, сведения об открытых счетах в банках и кредитных организациях, земельных участках и жилых помещениях, находящихся в пользовании.

Главе Мценской администрации прокуратура внесла представление. После его рассмотрения 25 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.