В Мценском районе чиновники не отчитались о доходах

25 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области муниципальные служащие не отчитались о доходах. К дисциплинарной ответственности привлекли 25 должностных лиц из администрации Мценска.

Проверкой соблюдения требований в сфере противодействии коррупции занималась межрайонная прокуратура. Так, в администрации Мценска всплыли нарушения.

По информации прокуратуры Орловской области, было установлено, что в справках о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера за прошлый год, некоторый должностные лица указали неполные сведения. В полном объеме в справках не были отражены доходы, сведения об открытых счетах в банках и кредитных организациях, земельных участках и жилых помещениях, находящихся в пользовании.

Главе Мценской администрации прокуратура внесла представление. После его рассмотрения 25 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.