Фото: пресс-служба облсовета

В Орловской области открыли Свято-Елизаветинский Дом милосердия. Там будут оказывать паллиативную помощь.

Торжественная церемония открытия и освещения Дома милосердия в Ливнах состоялась 1 ноября. На ней присутствовали первые лица области и района, представители духовенства.

Малокомплектный дом сестринского ухода и патронажа расположился в здании бывшего детского сада. Первый этап ремонта завершился при поддержке Фонда Президентских грантов и конкурса «Православная инициатива». Там разместилась комната сестринского ухода, молитвенная комната и трапезная. Кроме того, для подопечных обустроят еще и ремесленные мастерские.

По информации облсовета, подопечными Дома Елизаветы станут семьи с паллиативными детьми, молодые инвалиды с детства, а также сироты, выросшие в детских-домах интернатах. Еще в Отделении милосердия будут проходить службы.