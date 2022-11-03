У орловца забрали права из-за медицинских показаний Фото: Нина СОКОЛОВА

У орловца забрали водительские права после судебно-психиатрической экспертизы. Несмотря на наличие медицинских противопоказаний, мужчина водил машину.

За неуплату алиментов на жителя Глазуновского района было заведено дело, в рамках которого провели судебно-психиатрическую экспертизу. Комиссией врачей было установлено, что мужчина имеет заболевания, которые входят в Перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем. После сверки с информационной базой Госавтоинспекции выяснилось, что у орловца есть действующее водительское удостоверение.

- В целях соблюдения законности и обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с административным иском о признании выданного мужчине водительского удостоверения недействительным и прекращении действия права на управление транспортными средствами, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Суд удовлетворил требования прокурора. Но сам мужчина с таким решением не согласился и подал жалобу. Суд апелляционной инстанции оставил ее без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу.