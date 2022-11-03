Орловские ребята победили во всероссийском конкурсе

Школьники из Орла вернулись с победой с Всероссийского конкурса «Большая перемена». В финал интеллектуального состязания вышли 12 орловских старшеклассников.

Финал конкурса «Большая перемена» прошел 28 октября в Международном детском центре «Артек». В нем поучаствовали почти 1500 старшеклассников со всех регионов страны. Им предстояло решить кейсы, помогающие раскрыть уникальные способности каждого участника. Всего в финал «Большой перемены» попали 12 учеников орловских школ.

Победителей интеллектуального состязания наградили. Так, двое школьников из Орла удостоились денежной премии. Анастасия Солопова из школы № 13 и Антон Горяйнов из гимназии № 1 получили по одному миллиону рублей.

По информации областного Правительства, еще пять учеников орловских школ получили денежные премии в размере 200 тысяч рублей. В их число вошли ученица школы № 27 Ирина Прыгунова, ученик лицея № 22 Антон Первых, ученица Нарышкинской школы № 1 Екатерина Кузнецова, ученица школы № 35 Ксения Федотенкова и ученица Ливенской гимназии Надежда Овсянникова.