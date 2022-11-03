Фото: Ольга Супонева

В Орловской области двое подростков украли коробки из пункта выдачи. Ущерб составил 16 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области. Напомним, ранее в ливенское отделение полиции обратился водитель, доставлявший товары к пункту выдачи. Мужчина рассказал, что вечером загружал коробки и когда возвращался к машине заметил, что одной не хватает.

Полицейские установили, что коробку украли двое семнадцатилетних подростков. Они проходили мимо, взяли одну из коробок и ушли. Часть имущества у них изъяли. Уголовное дело по статье «Кража» передано в суд.