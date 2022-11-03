Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Болховском районе продолжаются поисковые мероприятия. Работа ведется на месте переоборудованного госпиталя.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. В мероприятиях приняли участие представители ведомства.

Во время Великой Отечественной войны в деревне Кривцово Болховского района переоборудовали начальную школу под госпиталь. Там находились раненые красноармейцы в декабре 1941 года. Затем фашистские захватчики сожгли здание.

Во время поиска удалось обнаружить предметы эпохи Великой Отечественной войны – боеприпасы, оружие и костные фрагменты. В дальнейшем эксперты идентифицируют их. Работа по установлению обстоятельств совершения военных преступлений на территории района и области в целом будет продолжена.