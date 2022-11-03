Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Жители Кромского района Орловской области собрали 3 тонны гуманитарного груза для авиации. Посылку доставят уже сегодня.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в социальных сетях. Посылку собрали силами местных активистов и предпринимателей.

Собрано самое необходимое: утепленные вели, спальные мешки, печи-буржуйки, газовые баллоны, продукты питания и медикаменты. Жители Орловщины продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции и не сбавлять обороты.

– Огромное спасибо жителям наших районов и вообще всем сопричастным к этому важному делу людям. Именно вы множите славу героической Орловщины, делаете нашу область надежным тылом для наших парней!, - поблагодарил кромчан Клычков.