Пожилая женщина получила травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Под Орлом "ВАЗ" сбил пенсионерку на пешеходном переходе. Пожилая женщина получила травмы.

ДТП случилось утром 1 ноября, примерно в 10.30, на дороге "Орел-Брянск-Смоленск", на ее участке, проходящем через райцентр Нарышкино. За рулем отечественной легковушки "ВАЗ" был 68-летний водитель. В районе 22 километра он не затормозил вовремя и сбил 73-летнюю женщину.

- Пешеход в это время переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП она получила телесные повреждения, отпущена, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.