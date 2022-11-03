После командно-штабных учений, состоится тренировка по территориальной обороне Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Учения по территориальной обороне состоятся в Орловской области 7-8 ноября. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире, который он провел накануне в соцсетях.

1 и 2 ноября в регионе проводились командно-штабные учения по ГО. Теперь предстоит отработать действия по территориальной обороне на случай различных ЧС. По словам главы региона, мероприятия в рамках этих учений запланированы на будущую неделю, 7-8 ноября.

Также глава области в своем эфире обратил внимание на жалобы орловцев: во время тестирования системы экстренного оповещения, далеко не все жители услышали сирены. Клычков отметил, что теперь можно провести анализ ситуации и наладить систему таким образлм, чтобы все орловцы в случае необходимости услышали сигнал тревоги.

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