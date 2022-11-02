В Орле вор украл из кассы магазина 14 тысяч рублей. Недавно он освободился из мест лишения свободы.

О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. 40-летний мужчина украл из кассы одного магазина деньги, а из супермаркета не смог унести телефоны.

В первом случае он пришел в нерабочее время и сломал дверной стеклопакет. Изъятие денежных средств из кассы попало на камеры видеонаблюдения.

Недолго думаю, житель соседнего региона направился в супермаркет для совершения второй кражи за один день. Он спрятался в магазине, а сотрудники закрыли помещение. Мужчина попался после срабатывания датчика движения. Ответственный человек приехал после сигнала, но вот успел скрыться.

Полицейские обнаружили телефоны в торговом зале, которые он готовил для транспортировки. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется расследование. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.